خاص| رشدي الشامي: أحمد السقا يغير جلدة في "جولة أخيرة".. وسعيد بالعمل مع المخرجة مريم أحمدي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان رشدي الشامي كواليس تعاونه مع الفنان أحمد السقا، وذلك خلال مسلسل "جولة أخيرة" الذي يتم عرضة حاليا عبر منصة شاهد Vip.

و قال رشدي الشامي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني": "أجد أن أحمد السقا يقدم أدوارًا رائعة وممتعة، ولكن مسلسل "جولة أخيرة" يأتي في وقت مناسب له حيث يقوم بتغيير جلدة تمام من خلال شخصية "شجيع"، أما الفنان أشرف عبد الباقي لديه خبرة كبيرة في الفن وأنا مسرور للغاية بالتعاون معهم في هذا العمل".

وعبر رشدي الشامي عن سعادتة بالعمل مع المخرجة مريم أحمدي، مشيدًا باحترافيتها ومميزتها، مؤكدًا أنها تمتلك مهارات وأدواتها بشكل جيد.

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية، إلى قائمة أعمالها الأصلية، ليصبح أول عمل عربي للمنصة العالمية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل «جولة أخيرة» نخبة من نجوم الفن ومنهم: الفنان أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».