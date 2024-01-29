لبلبة: "أنا وعادل إمام بنحس ببعض.. وفرحت بتكريمه في السعودية"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة لبلبة، على تكريم الفنان عادل إمام بحفل توزيع جوائز جوي أورد بالسعودية لافتة إلى أنها بكت أثناء تكريمه نظرا لصداقتها القوية معه.

وقالت لبلبة في تصريحات تليفزيونية: "بكيت وقت تكريم عادل إمام، لأنهم جابوا جزء من أعماله، والأستاذ عادل عنيه تضحك وتبكي، بيعرف يديكي البؤس والغلبان والفرحان، هو زعيم الفن وحبيبنا، ولما أشوفه أبقى حاسه إني شايفة الفن كله.

وتابعت: “أنا وعادل إمام عشرة طويلة وعملنا آخر مسلسلين صاحب السعادة ومأمون وشركاه، أنا بعتبر كل مسلسل فيهم 5 أفلام، بنشتغل 7 شهور وكل يوم مع بعض وبناكل ونفكر ونمثل مع بعض، أنا عاشرت سينمائيين والأستاذ عادل إمام أكتر ما عشت مع أهلي في بيتي”.

وختمت قائلة:' أنا وعادل إمام بنحس ببعض ولا يمكن أبوظ له أفيه، لما والدتي اتوفت كان خايف عليا ودايما بيسأل عنها

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة لبلبة هو فيلم " آل شنب" والذي يعرض الآن بالمملكة العربية السعودية و لم يتم عرضه حتي الآن بجمهورية مصر العربية.

فريق العمل

شارك في بطولة فيلم " آل شنب" الفنانة القديرة لبلبة والفنانة ليلي علوي والفنانة أسماء جلال والفنان هيدي كرم والفنان خالد سرحان والفنانة مني عبد الغني و الفنانة القديرة سوسن بدر و الفنان القدير محمود البزاوي وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

قصة

دارت أحداث الفيلم حول إحدي البطلات التي تعاني من تدخل والدتها في حياتها، وعند وفاة أحد أفراد العائلة، تسافر هي ووالدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء. خلال هذه الرحلة، تنشأ العديد من المفارقات الكوميدية مع العائلة الكبيرة المؤلفة من أربع عمات وأولادهن وأحفادهن