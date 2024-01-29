فن ومشاهير

تآخر التطورات الصحية للفنان طارق الدسوقي

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القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الفنان طارق الدسوقي قلق واسعًا لجمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا نقل على إثرها للمستشفى، بسبب إصابته بدوار شديد. 
 

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وكشفت الفنانة شيرين عن آخر التطورات الصحية لـ طارق الدسوقي، حيث قالت عبر تصريحات صحفية:."طارق دسوقي تعرض لأزمة مفاجئة ونقل إلى المستشفى، وبعد عمل فحوصات تبين معاناته من التهاب في الأذن الداخلية، مشيرة إلى أن حالته تحسنت.

 

معلومات عن طارق الدسوقي

 

ولد الفنان طارق الدسوقي بالقليوبية لأب مهندس وأم طبيبة، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بعام 1979، ثم إلتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983.

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تعرف على أبرز أعماله الفنية

شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية منها (السجين، في بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، الحب والطوفان، عقبه بن نافع، بيت الزعفراني، زمن العطش، نار ورماد، لم يكن أبدا لها، زرياب، زمن عماد الدين). 

أهم المسرحيات 

لم تقتصر مسيرة طارق الدسوقي على المسلسلات فقط بل تخطت نحو أعمال آخرى متميزة ومتطورة، ومازالت موجودة في أذهاننا ونتمنى أن تعود هذه الأعمال مرة آخرى، 

كما شارك بالمسرح بعدد من المسرحيات، منها (نقول أيه، المهزلة، الغجرية، تأشيرة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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