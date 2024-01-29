نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام جمال وليلى زاهر يقتربان من 5 ملايين مشاهدة بكليب "أمور بسيطة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "أمور بسيطة" لـ الفنان هشام جمال والفنانة ليلي زاهر التريند الأول عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع، وقد وصلت مشاهدات الأغنية نحو 4 ملايين و500 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

وأغنية "أمور بسيطة" هي من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان وفكرة وإخراج هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح ألوان عبدالرحمن محمد، انتاج روزناما ريكوردز.

وتعد أغنية "أمور بسيطة" هي أول عمل يجمعهما بعد ان اعلن الثنائي ارتباطهما خلال الأيام الماضية.

خطوبة هشام جمال وليلي زاهر

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد كشف الفنان هشام جمال عن ارتباطه بالفنانة الشابة ليلى زاهر، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر هشام جمال عدة صور من احتفالهم بقراءة الفاتحة، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا، من ايام قليله كانت قراية الفاتحه وان شاء الله الخطوبه قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير".

ماذا تقول كلمات أغنية أمور بسيطة؟

شايف رايحين أنا وانتي

على فين ومش متفائل

خايف أوي أكون قاري اللي جاي صح

ونكون هنعيش في مشاكل

بكلمك بفهمك

ان اللي بينا أكيد هاممني بشهدك

بتهددي وتبعدي ودايما تقولي

مش فاهمني وتعندي

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة احنا المفروض بنحب بعض

تعالي نسيبنا من النكد

ده انتي السند

هو احنا مش كان بينا وعد

أعمال أخرى جمعت هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وشارك الثنائي فى مسلسل فى بيتنا روبوت بجزأيه الأول والثاني ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقي، مي دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، أوس أوس، هنادي مهنى، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي