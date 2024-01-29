شيكو يعتقد أن كريم محمود عبد العزيز والده في "خالد نور وولده نور خالد"

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ كلًا من الفنان كريم محمود عبدالعزيز وشيكو تصوير أولى مشاهد مسلسل “خالد نور وولده نور خالد”، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويعتقد الفنان شيكو في أحداث المسلسل أن الفنان كريم محمود عبد العزيز هو والده وذلك في إطار من الكوميديا.

تفاصيل مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد ”

يشارك في بطولة مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد ” كريم محمود عبدالعزيز، وشيكو دنيا ماهر، آية سماحة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومن إخراج محمد أمين، في أول تجربة إخراجية له في الدراما.

ويجسد كلًا من الفنان محمود عبدالعزيز وشيكو شخصيتي المهندس خلال أحداث العمل الذي يناقش المشاكل الزوجية.

كريم محمود عبد العزيز

شيكو

ما هي آخر أعمال الفنان كريم محمود عبدالعزيز ؟

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز مؤخرًا في فيلم “ بيت الروبي ” الذي تم عرضه في صيف 2023 وحقق نجاح كبير،وشارك في بطولته كريم عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمي.

ما هي آخر أعمال الفنان شيكو ؟

شارك الفنان شيكو مؤخرًا في السينما بفيلم “ابن الحاج أحمد”، من تأليف محمد وأحمد محي وإخراج معتز التوني وشارك في العمل كل من: سيد رجب، صبري فواز، رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمد لطفي، عايدة رياض، وإسماعيل فرغلي.

شيكو

تفاصيل الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

كما شارك شيكو في مسلسل اللعبة 4، عبر الذي تم عرضه عبر منصة شاهد، وشارك في بطولته هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، ومحمد التاجي، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني، ومن المقرر أن يبدأ التحضير للجزء الخامس من العمل بعد موسم رمضان 2024.