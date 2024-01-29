فن ومشاهير

شيكو يعتقد أن كريم محمود عبد العزيز والده في "خالد نور وولده نور خالد"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكو يعتقد أن كريم محمود عبد العزيز والده في "خالد نور وولده نور خالد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ كلًا من الفنان كريم محمود عبدالعزيز وشيكو تصوير أولى مشاهد مسلسل “خالد نور وولده نور خالد”، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024،  التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

 

ويعتقد الفنان شيكو في أحداث المسلسل أن الفنان كريم محمود عبد العزيز هو والده وذلك في إطار من الكوميديا.

c3c8bdba69.jpg

تفاصيل مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد ”

 

يشارك في بطولة مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد ” كريم محمود عبدالعزيز، وشيكو دنيا ماهر، آية سماحة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومن إخراج محمد أمين، في أول تجربة إخراجية له في الدراما.

 

ويجسد كلًا من الفنان محمود عبدالعزيز وشيكو شخصيتي المهندس خلال أحداث العمل الذي يناقش المشاكل الزوجية.

 

2d77ac3087.jpg
كريم محمود عبد العزيز 
53a635b925.jpg
شيكو

ما هي آخر أعمال الفنان كريم محمود عبدالعزيز ؟

 

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز مؤخرًا في فيلم “ بيت الروبي ” الذي تم عرضه في صيف 2023 وحقق نجاح كبير،وشارك في بطولته كريم عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمي. 

5ea63bbe30.jpg

ما هي آخر أعمال الفنان شيكو ؟

 

شارك الفنان شيكو مؤخرًا في السينما بفيلم “ابن الحاج أحمد”، من تأليف محمد وأحمد محي وإخراج معتز التوني وشارك في العمل كل من: سيد رجب، صبري فواز، رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمد لطفي، عايدة رياض، وإسماعيل فرغلي.

 

ce787a6cc6.jpg
شيكو

تفاصيل الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

 

كما شارك شيكو  في مسلسل اللعبة 4، عبر الذي تم عرضه عبر منصة شاهد، وشارك في بطولته هشام ماجد،  أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، ومحمد التاجي، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني، ومن المقرر أن يبدأ التحضير للجزء الخامس من العمل بعد موسم رمضان 2024.

 

  

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا