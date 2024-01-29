نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تكشف سبب خروجها من السباق الرمضاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة يسرا سبب خروجها من السباق الرمضاني المقبل وذلك على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم “ ليلة العيد”

وقالت يسرا في تصريحات صحفية: “حاليا بيتعرض لي مسلسل “ روز وليلى” مع نيللي كريم ومحقق نجاح كبير جدا ومش ملاحقة أعمل حاجة تانية”.

وحرصت الفنانة يسرا أن تشيد بأداء الفنانة عبير صبري في فيلم "ليلة العيد" بالعرض الخاص للفيلم، حيث ظهرت يسرا بجانب عبير واحتضنتها وقالت: "عبير عاملة شغل هايل في الفيلم استنوها وهتحبوا دورها جدًا" لترد الآخرى: "حببتي مفيش أحسن ولا أحلى منك"

وفي السياق ذاته، وصل منذ قليل نجوم الفيلم لـ العرض الخاص لـ فيلم "ليلة العيد" في أحد السينمات بمدينة 6 أكتوبر بحضور الصحافة والإعلام، وشهد العرض حضور باقي أبطاله مثل يسرا وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر وعبير صبري والمنتج والمؤلف وغيرهم.

قصة العمل

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا

ليلة العيد

فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.