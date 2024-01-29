شريف مدكور يوجه رسالة خاصة للنحمة إليسا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي شريف مدكور رسالة خاصة إلى الفنانة إليسا وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

منشور شريف مدكور

كتب شريف مدكور:' طول عمري بحب وبحترم اليسا قوي وحبيتها أكتر في it's ok شيفها طيبة ومش بتحب المناظر

تستعد الفنانة إليسا، لطرح أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاصة بعد مشوار دام أكثر من ٢٥ عاما.

وتتعاون فيه مع الفنان تامر عاشور في أغنية من ألحانه بعنوان “سكتين” ومن المقرر طرحها قريبا.

تصريحات إليسا

أعربت الفنانة إليسا عن سرورها بسبب التفاعل الإيجابي حول الفيلم الوثائقي الذي أصدرته بعنوان "It's OK"، حيث إنه يسلط الضوء على مرضها ومسارها الفني، نشرت إليسا تغريدة على تويتر تعبر فيها عن سعادتها وتعتذر عن عدم الرد على جميع الرسائل وتعدهم بقراءتها في الفيلم، وتحدثت إليسا عن تجربتها مع سرطان الثدي ومشاعرها أثناء مواجهة الخوف من الاستئصال، مؤكدة على ضرورة بدء العلاج الكيماوي أيضًا، وأبدت رفضها لاستخدام فلاتر وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على صورتها الحقيقية.

وأكدت إليسا على تحدي الظلم والعنصرية، وشددت على قوتها في مواجهة المجتمع والتصدي للتنمر بسبب شكلها. فيما تحدثت عن قرارها بالاعتزال عن الفن، مشيرة إلى رغبتها في إنتاج أعمالها الخاصة كحلا للاحتكار السابق. وكشفت عن اختيار اسم الفيلم "It's OK" كرد على تحديات حياتها الصعبة والمؤلمة.

قالت إليسا وكشفت عن سبب إصابتها بالسرطان: "كنت في علاقة مع إنسان حطمني وبيقولي أنتي مش حاجة، وأنتي بتكوني سوبر ستار يجي هو يقولك أنتي مين؟ أنتي ولا حاجة، مين أهلك، مين أصحابك، وقتها كنت في مكانة ضعيفة كتير نفسيًا وجسديًا، وكنت عايزة أبعد مش بقدر ومش عارفة هتعامل ازاي مع الشيء اللي بيتقالي، أنا بقول ده عشان الكلمة بتقدر تغير حياة إنسان