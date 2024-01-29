هيفاء وهبي تقترب من مليوني مشاهدة لفيديو كليب اغنية "وصلتلها"

الرياض - محمد الاطلسي - تحقق النجمة اللبنانية هيفاء وهبي نجاحاً كبيراً من خلال فيديو كليب أغنيتها الجديدة "وصلتلها"؛ حيث تسجل نسب وأرقام مشاهدات مرتفعة جداً.

الفيديو كليب كانت قد طرحته هيفاء قبل يومين عبْر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"؛ حيث يلقى تفاعلاً كبيراً من قِبل جمهور النجمة اللبنانية.

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وتخطّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي المليون وسَبعمئة ألف مشاهدة لفيديو كليب أغنيتها الجديدة "وصلتلها"، وذلك خلال أقل من يومين على طرحها.

والفيديو كليب من إخراج إيلي فهد، والأغنية من كلمات محمود عبدالله، وألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي: نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

بينما كانت هيفاء وهبي قد شوّقت جمهورها للفيديو كليب؛ حيث نشرت مقطعاً منه عبْر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ودعت جمهورها لمشاهدته، وقالت في تعليقها: "الآن عرفت كم هي عزيزة "وصلتلها" على قلبك".

وتتكلم الأغنية عن فراق الحبيب، والقرار الذي تتخذه الأنثى بالابتعاد؛ حفاظاً على نفسها رغم ما يسببه ذلك من ألم.

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