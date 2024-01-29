نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن صبري يعلق على خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب الفنان محسن صبري عن حزنه الشديد بعد هزيمة المنتخب المصري بعد رحلة صعود صعبة، حيث شارك جمهوره صورة لأبطال الفريق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"قدر الله وما شاء فعل احنا مكناش جاهزين خالص ولو كنا صعدنا مكناش نستحق وكنا هنتغلب غلب السنين اتحاد الكورة".

وأضاف:"فوقوا بقى الكورة النهاردة علم مش فحت وردم.. الأهلي أعظم منظومة كوروية".

محمد حمدي يتلقى لاعب منتخب مصر بطاقة حمراء أمام الكونغو الديمقراطية

طرد حمدي هو أول حالة طرد للاعب من منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية منذ 26 عاما عندما تعرض مدحت عبد الهادي للطرد أمام المغرب.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمى: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: "محمد صبحى وأحمد الشناوى وعمر كمال وياسر إبراهيم وعلى جبر ومحمد حمدى ومهند لاشين ومحمود حمادة ومحمود كهربا ومصطفى فتحى وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، وتم استبعاد أحمد سامي بجانب الثلاثي المصاب صلاح وعاشور والشناوي".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم إفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

والتقى منتخب مصر في مواجهات عديدة أمام الكونغو حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات جمعت بين الفريقين، حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا، بينما استقبل شباك منتخب مصر 22 هدفًا، وفيما يخص تاريخ مواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الثنائي في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة فقط.