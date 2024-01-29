نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية سماحة تنشر صورة لزوجها من داخل المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة آية سماحة صورة لزوجها محمد السباعي، من داخل المستشفى يستعد لاجراء عملية من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتبت آية سماحة: "ربنا يقومك بالسلامه يا سبعبع".

روجت الفنانة آية سماحة، لشخصيتها في مسلسلها الجديد السرداب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وشاركت سماحة صورة من كواليس السرداب عبر حسابها في إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: راقصة الاستعراض الاولى زيزي قريبًا.





وتجسد آية سماحة خلال أحداث المسلسل شخصية زينات وهي فتاة تعمل راقصة إستعراضية، وينادونها بزيزي.

تدور أحداث مسلسل السرداب في إطار زمني قديم يعود لفترة الأربعينيات، وذلك حول رجل يجد نفسه في عصر قديم بعد وفاة والده،ويحاول البحث في أوراق تكشف له أسرار وتفاصيل تاريخية متعلقة بعائلته، ويشهد المسلسل عصر الاحتلال الإنجليزي في مصر.

يعد مسلسل السرداب من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك به العديد من الفنانين، منهم: أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، محمود حافظ.

وعرض مؤخرا لـ آية سماحة حكاية كاملة وهي إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، مع مطرب الراب شاهين.

وتدور الحكاية حول فتاة اسمها "كاملة" من حي فقير وأسرة بسيطة، هربت من المنزل وصارت من أكبر وأشهر عارضات الأزياء في الوطنالعربي، لكن برغم كل نجاحها لازالت تعاني من عقدة الطفولة التي تسبب فيها والدها، حيث تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهبولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.