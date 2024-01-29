نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم هشام إسماعيل ووائل عبد العزيز وعمرو المصري.. أبرز تعليقات النجوم على وداع مصر كأس الأمم الإفريقية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شن عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي الهجوم على المنتخب بعد خسارته أمام الكونغو، وانقسم الأمر إلى فريقين الأول تقبل الخسارة أما الثاني لم يسلم من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ويسلط “دوت الخليج الفني” الضوء في هذا التقرير عن أبرز التعليقات الفنانين بعد خسارة المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية

هشام إسماعيل يعلق على خروج مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية



سخر الفنان هشام إسماعيل من هزيمة المنتخب المصري أمام المنتخب الكونغو من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولم يسلم "هشام" من السخرية، حيث شارك جمهوره بصورة الإعلامية ياسمين عز، وأرفق بالصورة تعليقا قال فيها: "يا خسارة".



تعليق المطرب محمد فخراني

فيما علق المطرب محمد فخراني على هزيمة المنتخب المصري أمام منتخب الكونغو من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤،

حيث شارك "فخراني "جمهوره بصورة من الماتش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" تحية للرجل اللي مبخلش بحاجة".

وائل عبد العزيز

فيما سخر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز من هزيمة المباراة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بتعليق قال فيه:"موقف العاشر يا أسطا".



عمرو المصري

ومن جانبه، انتقد الشاعر عمرو المصري أداة اللاعب أبو جبل بعد هزيمة المنتخب المصري أمام منتخب الكونغو، حيث شارك "عمرو" جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:"

أبو جبل ده محتاج ظبط زوايا ود منتخب قايم على المحوسبية والعلاقات متيتنوش منه أكثر من كده حلو أوي اللي احنا وصلنا الضربات الجزاء".



وأضاف:"لعيبة معندهاش دم ولا مسؤولية وكل ده واحنا بتقابل بواقي الفرق وأقل فرق في إفريقيا أومال لو كنا قابلنا السنغال أو نيجريا كنا هنعمل ايه ربنا سترها الحمد لله حلو أوي كده ".

محمد حمدي يتلقى لاعب منتخب مصر بطاقة حمراء أمام الكونغو الديمقراطية

طرد حمدي هو أول حالة طرد للاعب من منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية منذ 26 عاما عندما تعرض مدحت عبد الهادي للطرد أمام المغرب.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمى: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: "محمد صبحى وأحمد الشناوى وعمر كمال وياسر إبراهيم وعلى جبر ومحمد حمدى ومهند لاشين ومحمود حمادة ومحمود كهربا ومصطفى فتحى وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، وتم استبعاد أحمد سامي بجانب الثلاثي المصاب صلاح وعاشور والشناوي".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم إفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

والتقى منتخب مصر في مواجهات عديدة أمام الكونغو حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات جمعت بين الفريقين، حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا، بينما استقبل شباك منتخب مصر 22 هدفًا، وفيما يخص تاريخ مواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الثنائي في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة.

