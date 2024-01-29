أنغام تعبر عن سعادتها بالحوار الغنائي مع تامر عاشور

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 08:34 صباحاً - عبرت الفنانة أنغام عن سعادتها بالحوار الغنائي الذي كان بينها وبين الفنان تامر عاشور، في حفلتهما بالسعودية حيث نشرت صورة من الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت الصورة وعلقت عليها قائلة: "حوار غنائي ممتع اتبسطت بيه جدًا".

ليرد عليها الفنان تامر عاشور في خاصية التعليقات على الصورة قائلًا: "أنا اللي استمتعت واتشرفت".

وفي سياق متصل يذكر أنه قد شهد حفل الحوار الغنائي لصوت مصر أنغام والنجم تامر عاشور والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات نجاحا كبيرا وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

تفاصيل الحوار الغنائي بين أنغام وتامر عاشور

شهد حفل الحوار الغنائي لصوت مصر أنغام والنجم تامر عاشور والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات نجاحا كبيرا وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

افتتحت أنغام الجزء الأول من حفل الحوار الغنائي حيث صعدت على خشبة المسرح بكامل أناقتها مرتدية فستانا بلون ال "روز" من تصميم طونى ورد وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب مع تقديمها لأغنية " حالة خاصة" التى عادة ما تهديها لجمهورها كتحية منها لحفاوة الإستقبال.