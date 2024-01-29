نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براد بيت يظهر في لقطات جديدة من تصوير مشاهد APEX F1 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم براد بيت في لقطات هي الأحدث من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد، الذي تدور أحداثه داخل عالم سباقات الفورمولا 1، ويطرح بعنوان APEX F1.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلم في منطقة شاطئ ديتونا، في ولاية فلوريدا الأمريكية، تمهيدًا لطرحه.

The Thin Man

وسيجمع قريبًا تعاون على مستوى الانتاج السينمائي، بين الشركة التابعة للنجمة مارجو روبي وشركة الإنتاج التابعة للنجم براد بيت، بعد حصول الشركتان على حق صناعة عمل سينمائي يكون نسخة جديدة للفيلم الكلاسيكي The Thin Man الذي طرح عام 1934.

ووفق ديلي ميل، النسخة الجديدة من الفيلم ستقدم، صورة عصرية للرواية التي استوحت منها أحداث الفيلم الكلاسيكي وتحمل العنوان نفسه، للكاتب داشيل هاميت.

وحتى الآن لا توجد أنباء عن نية أي من براد بيت أو مارجو روبي للمشاركة في الفلم بأدوار البطولة.

دعم خلال الاضراب

وكان أحدث ظهور لمارجو روبي بظهور لقطات لها من انضمامها لمسيرات اضرابات هوليوود، المطالبة بحفظ حقوق الممثلين والكتاب من تعاظم قدرات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صناعة السينما بالمستقبل، والتي أوسكت على أن تنتهي أزمته بالوصول لاتفاقات مشتركة بين الجانبين.

وذلك عبر لقطات لمارجو روبي من مشاركتها في مسيرات اضراب هوليوود، وكانت ترتدي قميصًا أبيض يحمل شعار الاضرابات SAG-AFTRA.

دعم النجوم

وليست مارجو النجمة الأولى في هوليوود التي تبرز دعمها لهذا الاضراب، فسبق أن حرصت الممثلة جاسيكا شاستين على إبداء تضامنها مع حملة الاضراب الجارية حاليا في هوليوود، خلال حضورها لمهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام، والتي بسببها تغيب الكثير من كبار الفنانين عن حضور المهرجان.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها جاسيكا لنفسها مرتدية قميص يحمل شعار حملة الاضراب، خلال حضورها للدور الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام.