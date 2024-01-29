ننشر أبرز فعاليات وندوات اليوم بـ معرض الكتاب 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 09:31 صباحاً - يشهد اليوم الإثنين الموافق 29 يناير، انعقاد خامس أيام الفعاليات الثقافية والفنية وبرنامج الندوات والأمسيات المصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والتي تستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتأتي أبرز ندوات وأمسيات البرنامج الثقافي للمعرض اليوم الإثنين كالتالي:

القاعة الرئيسية بلازا 1

ندوة "استرداد الآثار المصرية" بحضور الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، والسفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية سابقا، في تمام 12 ظهرا.

ندوة عن رواية الفتيان عند يعقوب الشارونى للدكتور أحمد طوسون، في تمام 2 مساء.

ندوة "اتجاهات التطرف والارهاب فى الشرق الأوسط" بحضور الدكتور أحمد زايد والدكتور خالد عكاشة، في تمام 4 مساء.

لقاء فكري بعنوان "إسبانيا والثقافة العربية" لكارمن رويث، في تمام 6 مساء.

القاعة الدولية بلازا 2

ندوة للكاتب أحمد عبد الملك من قطر، الدكتورة خوجة الحارثى من سلطنة عمان، في تمام 12 ظهرا.

لقاء عن "سياسة الكتاب الكاميرونى"، وعرض بعض الكتب مع الكاتب ايانجو نجنج دانييل، في تمام 2.30 مساء.

محاضرة بعنوان "إبسن على المسرح العالمى" لنينا مارى يفينيتس، يليها حلقة نقاشية حول ترجمة مسرحيات هنريك إبسن إلى اللغة العربية، في تمام 4 مساء.

ندوة بعنوان "ذكريات دبلوماسية" مع السفير عمرو رمضان، في تمام 6 مساء.

قاعة الصالون الثقافى بلازا 2

ندوة "أولويات وقضايا الوعي المجتمعي والوطني في بناء الجمهورية الجديدة" في تمام 12 ظهرا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ندوة بحضور عبد الرحمن منيف (السعودية)، الدكتور أحمد الصغير والدكتور شوقى بدر يوسف، في تمام 2 مساء.

لقاء عن مدرسة تحسين الخطوط.. خضير البورسعيدى ومحمد بغدادى، في تمام 4 مساء.

لقاء عن الدكتور ميلاد حنا بحضور الدكتور عصام شرف وهانى ميلاد حنا.

قاعة فكر وابداع بلازا 1

مناقشة كتاب "عمر.. بيت من المكعبات فى مدينة الملائكة" للكاتبة فاطمة ناعوت، في تمام 12 ظهرا.

مناقشة المجموعة القصصية "19 يناير"لعثمان مكاوى، في تمام 2 مساء.

ندوة عن اعمال المستشار محمد الدمرداش يناقشها الكاتب حلمى النمنم والدكتورة نشوى النحاس، في تمام 4 مساء.

مناقشة رواية "واد جدو" بحضور د. نداء عادل، في تمام 6 مساء.

قاعة ديوان الشعر بلازا 1

اللقاء الشعري مع الدكتور خوان غرماندو روخاس ( المكسيك ) في تمام 4 مساء.