حظر عرض فيلم Fighter في دول الخليج فيما عادا الإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت مجموعة من دول الخليج قرارًا بحظر عرض فيلم هيرثيك روشان الجديد Fighter فيما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك وفق ما ذكر موقع إنديا توداي، فيما يخص الفيلم الذي كانت بداية عرضه رسميًا في صالات العرض في 25 يناير الجاري.

فيلم Fighter

ظهرت تنبؤات للخبراء بتحقيق فيلم Fighter الجديد لهيرثيك روشان افتتاحية ضخمة في صالات العرض السينمائية وشباك التذاكر الهندي.

ووفق ديد لاين، جاءت تبؤات الخبراء بتحقيق الفيلم، لإيرادات تقدر بـ 25 كرور بالعملة الهندية، بعد طرحه رسميًا أمس الـ 25 من يناير.

وتم الكشف رسميًا عن مدة عرض فيلم Fighter الجديد للنجم هيرثيك روشان، وديبيكا بادوكون، والذي تدور أحداثه حول سلاح الجو الهندي.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم ستكون مدة عرضه الرسمية هي ساعتان و46 دقيقة، ومن إخراج سيدهارث اناند.

تفاصيل عن العمل

وتم الكشف اسم الشخصية التي يجسدها روشان، حيث سيجدس شخصية قائد سرب طائرات مقاتلة، "شامشير باثانيا".

أيضًا تقرر رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم هيرثيك روشان War 2، الذي يطرح ضمن سلسلة مشاريع سينمائية تحمل العنوان نفسه.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيطرح جزئه الثاني خلال عام 2025 المقبل، وسيكون من إنتاج Yash Raj Films من عالم الجاسوسية.

ووفق الموقع الهندي، الفيلم سيكون مرتبطًا بأعمال سينمائي أخرى مثل فيلم "تايجر 3" لسلمان خان"، وباثان لشاه روخ خان.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.

وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور.