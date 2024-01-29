راشمكا ماندانا تختتم تصوير فيلمها الجديد مع فيكي كوشال

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الممثلة الهندية الشابة راشمكا ماندانا عن ختام تصويرها لمشاهدها في فيلم Chhava الذي يشهد أول تعاون لها مع الممثل الهندي فيكي كوشال.



ووفق إنديا توداي، الفيلم سيكون رقم 22 في ميرة الممثلة الهندية الشابة التي اثبتت قدراتها في عالم صناعة السينما في بوليوود.

فيكي كوشال



ومؤخرًا، كان قد نظم النجم فيكي كوشال حدث ضخم، كشف خلاله عن الإعلان الترويجي الرسمي لفيلمه الجديد Sam Bahadur المستوحى من أحداث حقيقية.



ووفق موقع "ديد لاين"، الفيلم تم الكشف إعلانه الترويجي في حدث ضخم بمدينة مومباي بتاريخ 7 نوفمبر الجاري.

موعد طرح الفيلم



ذلك مع تحديد يوم 1 ديسمبر، كموعد رسمي لطرحه للعرض في صالات العرض السينمائية بالهند، من إخراج ميجغان جولزار.



ويجسد فيكي شخصية قائد القوات المسلحة الهندية السابق Sam Manekshaw، وتستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

