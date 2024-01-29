"حالة خاصة" يواصل تصدره قائمة الأعلى مشاهدة على Watch IT

القاهرة - محمد ابراهيم - منافسة شرسة تشهدها مسلسلات "الأوف سيزون" التي طُرحت مؤخرًا ويتنافس فيها كل من مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل وطه دسوقي ومسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا وصبري فواز، ومسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، وذلك على قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch it.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

وواصل مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل وطه دسوقي تصدره قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة Watch IT، واحتل المركز الأول، وذلك منذ عرض أولى حلقاته، ويجسد طه دسوقي شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج من كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محامي ناجح، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسد دورها الفنانة غادة عادل

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

أما مسلسل "وبينا ميعاد 2 " استطاع أن يحتل المركز الثاني، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، وبسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، تسنيم مطر، أميرة أديب، تأليف وإخراج هاني كمال.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2

يناقش مسلسل "وبينا ميعاد 2"، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية

واحتل مسلسل "حدوتة منسية" المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهد على منصة watch It وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، وتجسد سوسن بدر شخصية سيدة صاحبة مصنع رخام، كما تظهر متزوجة من محمود حافظ خلال الأحداث وتدخل في صراع مع أبنائها خلال الأحداث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.