نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. عماد حمدي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان الراحل عماد حمدي محرك البحث "جوجل"، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله، التي صادفت أمس.

معلومات عن عماد حمدي

ولد عماد حمدي في مدينة سوهاج، وكان لديه أخ توأم يدعى عبد الرحمن،وكان والده كان موظفًا في إحدى المنشآت الحكومية، وحصل عماد على لقب "فتى الشاشة الأول"، وقد قام ببطولة عدد من الأفلام الهامة في صناعة السينما المصرية.

أبرز الأفلام السينمائية لـ عماد حمدي

من بين الأفلام التي شارك فيها عماد حمدي: "أنا الماضي"، و"حياة أو موت"، و"موعد مع السعادة"، و"بين الأطلال"، و"الرباط المقدس"، و"الرجل الذي فقد ظله"، و"خان الخليلي"، و"ميرامار"، و"ثرثرة فوق النيل" للكاتب نجيب محفوظ، و"الرجل الآخر"، و"المذنبون".



سبب إصابة عماد حمدي بالعمي

تعرض أخ عماد حمدي عبد الرحمن للوفاة قبله، وهذا أثر بشكل كبير على حالته النفسية أدى ذلك إلى انعزال عماد في منزله، وتدهورت حالته الصحية وأصيب بالعمى التام في السنوات الأخيرة من حياته.

عدد زيجات عماد حمدي

تعددت زيجات الراحل عماد حمدي إلى العديد من الزيجات أبرزها زواجه من الراقصة حورية محمد، ثم من الفنانة فتحية شريف وأنجب منها طفلًا يدعى نادر. ثم تزوج من الفنانة شادية، ثم من الفنانة نادية الجندي وأنجب منها هشام،وكان آخر أعماله فيلم "سواق الأوتوبيس" في عام 1982.



رحيل عماد حمدي



توفي عماد حمدي يوم السبت 28 يناير عام 1984 في منزله عن عمر يناهز 74 عامًا، نتيجة أزمة قلبية حادة بعد صراع طويل مع العمى التام والاكتئاب المزمن.