سارة جيسكا باركر تكشف عن أكثر ما تحبه بعيدًا عن حياة الشهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - بخلاف ما عرف عنها من عشقها لنمط الحياة المطرفة، تحدثت النجمة الكبيرة سارة جيسكا باركر عن هوياتها المفضلة، عن تجوالها في الأماكن العامة خلال زياراتها خارج الولايات المتحدة.

وتقول ديلي ميل، أن سارة عبرت في أحدث حوار لها، عن أكثر ما تفضل من عادات عند زيارة لندن، التنقل في وسائل النقل العامة، والقيام بجولات عبر الحافلة متعددة الأدوار التي تشتهر بها العاصمة البريطانية.

ذلك مع إعلانها عن قرب عودتها من جديد لجزء آخر من سلسلة "سكس آند ذا سيتي"، التي قدمتها سارة جيسكا باركر على مدار عقود، أيضًا ضمن ما تشهده هوليوود من عودة مرتقبة لعدد من نجماتها.

أمبر هرد

تعود الممثلة الشهيرة أمبر هرد للواجهة من جديد في عالم صناعة السينما بعد أزمة قضيتها الشهيرة مع النجم جوني ديب، وذلك عبر مجموعة منتظرة من الأفلام الجديدة التي تظهر بها في دور البطولة.

ووفق ما ذكر موقع "ديلي ميل"، طرح إعلان ترويجي لفيلم جديد لأمبر هرد بعنوان In The Fire سيكون أول عمل من بطولتها يطرح للسينما بعد الأزمة.

في هذا الفيلم تجسد أمبر شخصية طبيبة تحاول حماية طفل يتمتع بقدرات خارقة للطبيعة، في حقبة زمنية تدور قديمًا.

Aquaman

وتعود أمبر هرد في الوقت نفسه للمشاركة في بطولة فيلم Aquaman بجزئه الثاني، بمشاركة النجم جيسون موموا في دور البطولة.

و طرحت شركة الإنتاج السينمائي ورنور بروز، الإعلان الترويجي الكامل للجزء الثاني المنتظر من فيلم أكوامان من بطولة جيسون موموا.

والإعلان الترويجي شهدت عودة نجوم من الجزء الأول أبرزهم أمبر هرد ونيكول كيدمان، على أن يطرح بعنوان the lost kingdom.

جديد أخبار جيسون موموا

و يستعد الثنائي جيسون موموا وديف باتيستا للمشاركة في بطولة عمل سينمائي للمرة الاولى لهما معا، بعد الإعلان عن مشروع جديد يشاركان به في أدوار البطولة، يخرجه مخرج فيلم Blue Beetle.

ووفق "ديلي ميل"، المشروع السينمائي الجديد سيحمل عنوان The Wrecking Crew، ومن المقرر ان ينضم له مجموعة أكبر من الفنانين، مع وجود أنجيل مانو سوتو كمنتج منفذ للعمل.

والعمل كان قد انتهت كتابته قبل بداية موسم الاضراب الذي انطلق في يونيو الماضي، وقد استقرا على بداية التصوير بعد نهاية الاضراب وعودة الممثلين للعمل بمواقعهم.