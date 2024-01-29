ساندرا أوه تحتفل بالعرض الخاص لفيلم The Tiger's Apprentice

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الممثلة المميزة ساندرا أوه بالعرض الخاص لفيلمها الجديد The Tiger's Apprentice، في مدينة لوس أنجلوس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي يعتبر أحدث تجربة رسوم متحركة تشارك بها ساندرا، وتؤدي به صوت الشخصية الرئيسية بالفيلم، بمشاركة بول روبينز في دور البطولة.

وضمن أحدث مشاريع أفلام الرسوم المتحركة في هوليوود، منحت شركة نتفليكس الضوء الأخضر للعمل على مشروع جديد مشتق من مسلسلها الناجح Stranger Things، سيكون أول عمل مشتق من المسلسل الدرامي الشهير.

ووفق "ديد لاين"، وافقت نتفليكس على انتاج مسلسل رسوم متحركة مشتق من أحداث مسلسل Stranger Things، ليكون أول عمل مشتق من أحداث المسلسل الناجح.

هذه النسخة الكارتونية من المسلسل، سيتولى مهمة انتاجها للتليفزيون "إريك روبيلز" منتج منفذ، ومعه شركة فلاينج بارك.

جديد أخبار Stranger Things

يأتي ذلك بعد أن أكد كتاب مسلسل "سترينجر ثينجز"، أن ما تردد حول تقديم عرض للممثلة الشابة مايلي بوبي براون للمشاركة في بطولة عمل سينمائي مشتق من احداث مسلسل نتفليكس الناجح، كان مجرد شائعات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، نفى الثنائي المؤلف للمسلسل الشهير، أن مايلي تلقت عرض لعمل سينمائي بهذا الشكل من الأصل.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من الممثلة الشابة مايلي بوبي براون، عن إنه ا رفضت عرض بقيمة 10 ملايين دولار، عرض عليها لصناعة فيلم سينمائي تشتق أحداثه من مسلسلها الناجح Stranger Things.

هذا المسلسل الذي قدم مايلي للجمهور، حين كانت لاتزال في سن الـ 11 حين عرض موسمه الأول في عام 2016، قالت مصادر مقربة من مايلي بوبي براون، أنها تتطلع لختام مشاركتها في هذا العمل، مع اقتراب طرح الموسم الخامس والختامي منه.

وتقول صحيفة ديلي ميل، وفق مصادر مقربة من مايلي، أنها كانت قد رفضت عرض بقيمة 10 ملايين دولار، للظهور في بطولة فيلم تكون أحداثه مشتقة من المسلسل الذي انتجته نتفليكس.

خطوات احترازية

يأتي ذلك بعد أن حسنت شبكة نتفليكس المنتجة لمسلسل Stranger Things لأجور أبطال المسلسل تمهيدًا لبداية تصوير الموسم الخامس، الذي سيكون الموسم الختامي، والذي سيعرض خلال عام 2024 المقبل.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن تحسين الأجور، طال كافة أبطال المسلسل الناجح، الذي ساهم في ارتفاع معدلات المقبلين على مشاهدة أعمال نتفليكس على مدار سنوات.