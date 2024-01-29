رمضان 2024.. سيد رجب تاجر سمك في مسلسل "المعلم "

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان سيد رجب في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بـ مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويجسد سيد رجب خلال أحداث مسلسل المعلم، دور معلم في تجارة السمك، يدخل فى صراع مع بطل العمل الفنان مصطفى شعبان، الذي يجسد دور معلم وتاجر سمك كبير، ويتنافسون للسيطرة على تجارة بيع الأسماك في السوق.

الفنان سيد رجب

أبطال مسلسل "المعلم"

ويضم مسلسل المعلم مجموعة من النجوم بجانب مصطفى شعبان، وهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، طارق النهري، انتصار، منذر ريحانة، أحمد عبدالله محمود، وغيرهم من النجوم والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

تفاصيل مسلسل المعلم

يتناول مسلسل "المعلم" الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان المقبل.

آخر أعمال سيد رجب في رمضان

يذكر أن الفنان سيد رجب شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" بطولة الفنان عمرو سعد، دره، سارة سلامة، أحمد صفوت، سيد رجب، أحمد مجدي، بدرية طلبة، أنوشكا، ناهد السباعي، نور خالد النبوي، خالد زكي، محمود قابيل، عارفة عبدالرسول وآخرين، والعمل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة الصباح.