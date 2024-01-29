نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى عز العرب تعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة ليلى عز العرب حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث تعكف على تصوير أكثر من عمل درامي ليتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، على شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وتواصل الفنانة ليلى عز العرب، حاليًا التحضير لبدء تصوير مسلسلها الجديد "إمبراطورية ميم" مع النجم خالد النبوى وتجسد خلال العمل شخصية جديدة تمامًا، ومع المخرج محمد سلامة.



تفاصيل مسلسل ليلى عز العرب

ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز"، وإخراج محمد سلامة، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى، وإشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.



أحداث “إمبراطورية ميم”





مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1972، وقد تم تعديل الرواية أن تكون البطلة الأم لتجسد الدور الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وشاركها بطولة الفيلم أحمد مظهر والعمل من إخراج حسين كمال، وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

ليلى عز العرب تنضم لأسرة "عتبات البهجة"



كما تواصل ليلى عز العرب، تصوير مشاهدها فى أحداث مسلسل "عتبات البهجة" أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، وبقيادة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة.



قصة مسلسل عتبات البهجة





ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاص.

أبطال مسلسل عتبات البهجة



ومسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.