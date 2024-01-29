نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماثيو ماكونهي يقترب من بطولة فيلم The Lost Bus في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب النجم ماثيو ماكونهي من الانضمام لأبطال الفيلم الجديد The Lost Bus بمشاركة مجموعة من كبار النجوم في هوليوود.

ووفق ديد لاين، انضمام ماكونهي لبطولة الفيلم الجديد، يأتي في إطار بحثه عن مشروع سينمائي جديد عملاق يعزز من فرص حصده لجائزة أوسكار جديدة.

ويقول الموقع ان الفيلم الجديد The Lost Bus، سيكون من إخراج بول جرينجراس، ومن إنتاج منصة أبل.

ويجري الآن النجم ماثيو ماكونهي مشاورات متقدمة، بشأن ظهوره في بطولة عمل سينمائي جديد مشتق من أحداث Yellowstone.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن شركة ستديوهات باراماونت، تحضر لمشروع تليفزيوني مشتق من عالم مسلسل Yellowstone، سيكون من بطولة ماثيو ماكونهي في دور البطولة.

هذا المشروع كان من المفترض أن يتم إطلاقه رسميًا في حالة انسحاب نجم السلسلة كيفن كوستنر من بطولة المسلسل الاصلي، ولكن الآن سيتم العمل على المشروع المشتق، بغض النظر عن مستقبل كوستنر في السلسلة.

ما القصة؟

وكانت قد تردد شائعات حول رفض كوستنر لتصوير مشاهد ما تبقى من الموسم الخامس من مسلسل Yellowstone، ومطالبة كوستنر بأن يكون تصوير ما تبقى من حلقات الموسم في حدود أسبوع من التصوير على أن لا تزيد مدة التصوير عن ذلك.

وهو ما قام بنفيه محامي النجم الكبير كيفن كوستنر، مؤكدًا على التزام موكله بالاستمرار في تصوير مشاهد العمل وفق متطلبات الإنتاج.

موسم على جزئين

توقف رسميًا عرض الموسم الخامس من مسلسل Yellowstone، ضمن خطة عرض المسلسل في موسمه الجديد على جزئين.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن صناع المسلسل، حددوا رسميًا، موعد عودة عرض ما تبقى من حلقات الموسم الخامس خلال عام 2023.