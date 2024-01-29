نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصديقان".. آخر ما كتب ممدوح الليثي بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت دار الشروق الطبعة الثالثة لكتاب "الصديقان" في الذكرى العاشرة لرحيل السيناريست ممدوح الليثي، ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تفاصيل كتاب "الصديقان"

ويتناول كتاب "الصديقان" للراحل ممدوح الليثي علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالمشير عبد الحكيم عامر في شكل سينمائي، حيث يسجل آخر إبداعات السيناريست الراحل ممدوح الليثي عن فترة دقيقة في حكم وحياة الرئيس جمال عبد الناصر.

كتاب “الصديقان” يلقي الضوء على صداقة عُمر جمعت رئيس الدولة ونائبه

كما يلقي كتاب “الصديقان” للراحل ممدوح الليثي الضوء على صداقة عُمر جمعت رئيس الدولة ونائبه، وكان يتمنى ممدوح الليثي أن ترى قصته الأخيرة النور في عمل سينمائي، ولعل ظهور القصة بهذه الصيغة السينمائية يُحقق له ما دأب على تنفيذه في حياته.