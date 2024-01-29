نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعين Yellowstone يتوقعون الأسلوب الذي سيتم به إخراج كيفن كوستنر من الأحداث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف متابعين مهتمين بعالم مسلسل Yellowstone عن الطريقة التي سيقوم بها مؤلف المسلسل بمغادرة شخصية جون داتن التي يجسدها كيفن كوستنر، بعد قرار مغادرة النجم الكبير عن المسلسل.

ووفق ديلي ميل، كان قد ظهرت الشخصية وهي تعاني من نوع سرطان المعدة في أول مواسم المسلسل، ما دفع المتابعين لتوقع أنه الاسلوب الذي سيختتم به الموسم، الذي لم يتبقى منه سوى الجزء الثاني من الموسم الخامس الختامي.

أجريت تغييرات كبيرة على محتوى مواسم مسلسل Yellowstone، بعد قرار عرضه عبر البث الوطني الأمريكي عبر واحدة من أضخم القنوات التليفزيونية من حيث عدد المشاهدة.

ووفق ديلي ميل، عرض مسلسل Yellowstone كان حصريًا للمشتركين في قنوات باراماونت المشفرة بالتليفزيون الأمريكي، واتخذت الشركة المنتجة له قرار بالسماح بعرضه على قنوات التليفزيون الوطني وتحديدًا قناة cbs.

هذا الإجراء تطلب، إجراء تعديلات على محتوى المسلسل، بحذف العديد من المشاهد الاباحية الخارجة التي لا تتناسب مع شريحة أكبر من المشاهدين.

نهاية دموية

وسبق أن تحدث الممثل ويز بينتلي في أحدث حوار صحفي له عن احتمالات نهاية الموسم الخامس والختامي من مسلسل Yellowstone.

وفي حوار له نقلته ديلي ميل، قال ويز، أن الموسم الخامس، هو الموسم الحاسم بالنسبة لقصة العمل الدرامي المميز الذي استمر عرضه بنجاح على مدار 5 أجزاء حتى الآن من بطولة كيفن كوستنر.

وفي حديثه عن الشكل الختامي للمسلسل، قال ويز أنه من المتوقع، أن تكون نهاية المسلسل دامية، تملئها مشاهد العنف والقتل، لحسم مسألة الحروب المتعاقبة التي تعاني منها أسرة "داتن".

انسحاب كيفن كوستنر

و تحققت التكهنات التي دارت حول احتمالية مغادرة النجم كيفن كوستنر لمسلسله الناجح Yellowstone، ليكون الموسم الخامس، هو الموسم الختامي للنجم الكبير.

ووفق "ديلي ميل"، هذه التكهنات اثبتها الإعلان رسميا عن طلاق كيفن كوستنر وزوجته بعد زواج استمر 19 عامًا، هذه الأزمة كانت عامل ضغط على كوستنر، ومنعته من التركيز على الظهور لموسم سادس بالمسلسل، والتوجه لتطوير أعمال أخرى مشتقة من العمل.

وتقول الصحيفة، أن كوستنر أمن ثروته التي تقدر بـ 250 مليون دولار، بعقد زواج مسبق، لن يسمح لزوجته بالحصول على نصف هذه الثروة بعد الانفصال.