صفصف جديدة.. هالة صدقي تحسم الجدل حول مشاركتها في رمضان المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 01:29 مساءً - كشفت الفنانة هالة صدقي، عن سبب تغير اسم فيلمها الجديد من 'كتف قانوني' لـ 'الملكة'، موضحة أنه استغلال لشخصية الملكة صفصف في جعفر العمدة والتي حققت نجاحاً كبيراً، وشركة الإنتاج والتوزيع هي من غيرت الإسم ووافقت على ذلك.

وتحدثت هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج 'تفاصيل'، الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية 'صدى البلد 2'، عن تصريحها حول لقب 'الملكة' للمطربة أحلام، قائلة :'الموضوع ده من أيام مسلسل جعفر العمدة، لأن في ملكة في مصر وملكة في الإمارات.. وباركتلي على المسلسل ولكن الفيلم لأ'.

وحسمت هالة صدقي الجدل حول مشاركتها في رمضان المقبل، موضحة أنها لن تشارك في الماراثون الرمضاني لأنها على وشك الإنتهاء من تصوير مسلسل درامي وسيعرض قريباً وتم تصويره في عدة دول مثل سويسرا وإيطاليا وأمريكا، وباقي عدة مشاهد قليلة والعمل يتحدث عن الغربة والجاليات العربية في إستراليا وكندا.

وواصلت هالة صدقي حديثها عن ظهورها في حفل 'جوي أوردز' بالسعودية، قائلة المهرجان صرح كبير وفجأة تحول لعملاق ضخم وهناك انبهار بما تفعله السعودية، فنحن الفنانون من نفعل الإبهار ولكننا إنبهرنا بالمهرجان وسعيدة بما تفعله السعودية نحوم الفنانين، فهم يسيرون على مثل 'أدي العيش لخبازه' وسعيدة لحبهم ولإهتماهم بالفن المصري والفنانين.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.