نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "حدوتة منسية " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت دلالات سيدة التاروت يتم تفسيرها في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل " حدوتة منسية "، حيث ظهر في المشهد الأول حب ريم سامي لمحمود حجازي الذي كشفت الأحداث أنه ليس شقيقها ولكن لقيط ليس لديه أب وأم وتولت تربيته سوسن بدر ونشأ حب بين ريم وحجازي ولكن اعترضت سوسن بدر على زيجتهم وتتزوج ريم من شخص آخر.

أحمد فهيم يبحث عن ابنه

ويبحث أحمد فهيم في البحث عن ابنه لإنه تركه وهز في السجن مع شقيقته وبعد وفاتها اكتشف أنه كان في دار أيتام ولكنه هرب وبدأ في البحث وسأل زوج شقيقته وذكره بسوسن بدر التي كانت نعمل معه ولكن ظهر عليها الثراء ووصل لعنوان مسكنها.

خلاف أبناء سوسن بدر على الورث

وفي مشهد آخر تشاجر أبناء سوسن بدر على بيع المصنع لإنقاذ ديونهم ومنع حجز البنك على المصنع لكن سوسن بدر رفضت وصممت أن الميراث مثل ما تركه زوجها ولا تتنازل عنه حتى لا يفترق أبناءها.

زفاف ريم سامي

ويأتي مشهد زفاف ريم سامي ابنة سوسن بدر وتظهر ملامح الحزن على محمود حجازي وتنتبه سوسن بدر لذلك وتنصحه بالنسيان وتعرض عليه أن تزوجه افضل السيدات ولكنه ينفعل ثم تظهر عبير صبري زوجة ابن سوسن بدر وتتحدث بنعومة مع محمود حجازي وتطلب منه الذهاب لابنها في الغرفة ليحضر حفل الزفاف ثم يذهب ليقنعه ويجدها في الغرفة تحاول أن تقرب منه ويقوم بصدها ثم يشاهد المشهد زوج عبير صبري ويتشاجر معهم.

أحمد فهيم يفاجئ سوسن بدر بعودته

ومن مفاجأة الفرح ظهور أحمد فهيم في فيلا سوسن بدر ويعرفها بنفسه وتتفاجئ بظهوره بعد سنوات ويسألها على ابنه ولكنها تنكر معرفة مكانه ثم يختفي، وتظهر عفاف مصطفى مع شاب معاق ويتضح أنه ابن أحمد فهيم وهذه السيدة تقوم برعايته ويساعدها سوسن بدر على تربيته.

محمود حجازي يحاول الهجرة من مصر

وفي مشهد الختام خلال أحداث الحلقة نجد محمود حجازي على مركب هجرة غير شرعية هربًا من حبه البائس لريم سامي.