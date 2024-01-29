نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إكس تحظر البحث على لقطات الذكاء الاصطناعي الفاضحة لتيلور سويفت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت منصة إكس إجراءات متقدمة للحد من انتشار مقاطع الصورة الفاضحة التي تم تصميمها بمعرفة الذكاء الاصطناعي لتايلور سويفت.

تايلور سويفت

ووفق ديلي ميل، حظر منصة إكس عملية البحث عن اللقطات التي انتشرت لتايلور سويفت وظهرت خلالها بإطلالة فاضحة، بعد اترتفاع وتيرة البحث عنها على المنصة.

ومؤخرا نجحت النجمة تايلور سويفت في كسر الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم الأسطوري الراحل إيلفس بريسلي.

وذلك بعد أن نجحت تايلور في أن تحقق الاستمرارية كأكثر مغنية فردية تبقى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة ترتيب أكثر الفنانين استماعًا على مستوى العالم.

هذا الرقم القياسي حققته تايلور سويفت بعد بقائها في الصدارة لمدة تصل لـ 68 أسبوعًا متواصلًا.

كانت قد عادت النجمة تايلور سويفت لتتصدر قائمة أكثر 200 ألبوم استماعًا لمجلة "بيلبورد"، وذلك بفضل النسخة الخاصة المعدلة من ألبومها الجديد 1989.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الألبوم الجديد كانت قد طرحت منه نسخة تجارية للأسواق قبل أن تقوم تايلور سويفت بطرح نسختها الخاصة منه بعد تعديل الموسيقى به في بعض الأغنيات.

وسبق أن كشفت منصة البحث العالمية الشهيرة جوجل عن أكثر نجوم هوليوود الذين اجريت عنهم أكبر معدلات البحث على منصات التواصل الاجتماعي هذا العام.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، كان من اكثر الفنانين في هوليوود الذين اجري عنهم عمليات بحث خلال العام النجمة تايلور سويفت، وماثيو بيري، ومارجو روبي.

شاه روخ خان

أيضًا كان النجم شاه روخ خان، ضمن أكثر الفنانين في معدلات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2023 الجاري.

ووفق إنديا توداي، كانت أيضًا الممثلة الشابة كيارا ادفاني، أكثر فناني بوليوود من حيث معدلات البحث عنها على محرك بحث جوجل.

وعلى صعيد الأعمال السينمائية، كانت الريادة لفيلم Jawan، بين أكثر 3 أفلام بحثًا على جوجل في الهند.