نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل عيد الباسط حمودة في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب عبد الباسط حمودة لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي يوم 14 فبراير الجاري، في قاعة النهر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أغنية“السخان”

وفي سياق آخر، طرح المطرب عبد الباسط مؤخرًا أغنيته الجديدة "السخان" بتعاون مع مطربي المهرجانات عمر كمال، وهي من تأليف أيمن بهجت قمر، وتلحين محمد يحيى، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم.

كلمات أغنية السخان



وتقول كلمات الأغنية: "كتر الكتمان يا مان بيفرتك الشكمان اه اه بالذمه فاضل ايه وفاضل ايه كمان هنسخن السخان ونكيف التكييف وناكل نص لقمه عشان ننام خفيف هنسلك المتسلك ونبلك المتبلك ونتلج المتجلج وخد حنان ف رغيف هنروح المروحه ونطوح المطوحه ونمرجع المرجحه ونبلف البلوبيف".

وأحيا عبد الباسط، مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، فضلًا عن حفلاته مؤخرًا في الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية.

فيلم مرعي البريمو



ومن ناحية أخرى، قدم الفنان عبد الباسط حمودة، الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم "مرعي البريمو"، وهو بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، ونانسي صلاح، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد،