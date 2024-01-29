نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " بين السطور " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ عرض مسلسل " بين السطور " بطولة النجمة صبا مبارك وأحمد فهمي، حيث تجسد صبا دور إعلامية شهيرة وأول مشهد في الحلقة الأولى تظهر ضمن الفائزين بمسابقة أفضل مذيعة في الوطن العربي لخامس عام على التوالي وتشعل الغيرة من زميلة إعلامية لها وهي سلمى أبو ضيف.

خلاف أحمد فهمي وصبا مبارك

ويظهر أحمد فهمي ضمن الأحداث محامي شهير متزوج من صبا مبارك وبينهم خلاف ورغم ذلك يحضر يوم فوزها بأفضل مذيعة ثم يذهبون على العشاء مع أصدقائها ويفتح أمامها أمر الإنجاب والأطفال، تتغير ملامح صبا مبارك وأحمد فهمي وضمن أحداث الحلقة يأتي مشهد فلاش باك برفض صبا الإنجاب خوفًا على مستقبلها الإعلامي وتتعود الإجهاض وهذا الأمر لم يسامحها فهمي عليها أبدًا.

صبا مبارك تترك برنامج بين السطور

وتظهر صبا مبارك خلال تقديمها برنامج " بين السطور " وهو برنامج توك شو وتجد سلمى أبو ضيف تحاول منافستها وسرقة أفكار حلقاتها،وبعد ختام حلقتها تجد أيمن عزب أحد المسئولين في القناة يطلب منها أن تترك البرنامج بسبب سحب المعلنين اعلاناتهم وقلة المشاهدات في برنامجها وأن تنتقل لبرنامج آخر لأن القناة تحتاج لدم جديد وتندم صبا مبارك في نهاية الحلقة عندما تعرف المذيعة البديلة لها وهي سلمى أبو ضيف.

نجوم مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

أحداث مسلسل بين السطور

وقصة مسلسل بين السطور تدور حول هند سالم صبا مبارك، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.