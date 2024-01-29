نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سليم الترك يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "صدفة"(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان سليم الترك عن سعادته بالمشاركه في مسلسل "صدفة "مع الفنانة ريهام حجاج والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.

شخصيه سليم الترك في مسلسل صدفة



وقال سليم في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "أنه يسجد شخصيه دور "علي" وهو شاب "باد بوي "موجود في شله أصدقاء ويفتعل العديد من المشاكل، موضحًا أنه لم ينتهى من تصوير مشاهده.

مشاركة سليم الترك في فيلم “الحريفة”



وكان آخر أعمال سليم فيلم "الحريفة" الذي تدور أحداث حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال فيلم “الحريفة”

يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.