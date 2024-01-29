نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية شيرين في "أشغال شقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة شيرين، حاليًا في مسلسل "أشغال شقة"، الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وتجسد خلاله دور والدة هشام ماجد وحماة أسماء جلال، وهي شخصية مختلفة عما قدمتها من قبل في مسلسل “عيلة زيزو”.



شيرين تكشف كواليس تعاونها مع مخرج أشغال شقة



وعن تعاونها مع المخرج خالد دياب، قالت في تصريحات صحفية لها: "سعيدة جدًا وهو مؤلف شاطر ومقتنع بما يقدمه ويكتبه، ودايمًا بينصح من يعمل معه دون أن يمسك الميكرفون وبيأكد على النصيحة والمعلومة مرة واتنين وتلاتة حتى يصل لما يريد"..



فريق عمل مسلسل "أشغال شقة"

‎

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب



أحداث مسلسل أشغال شقة



والمسلسل تدور أحداثه في اجتماعي ممزوج بالكوميديا، ويلعب الفنان هشام دور طبيب شرعي، ومتزوج من الفنانة أسماء جلال التي تجسد دور المذيعة ياسمين.



آخر أعمال شيرين

يذكر أن آخر أعمالها هو مسلسل "إكس لانس" مع محمد سعد الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وتدور أحداث مسلسل إكس لانس حول شخصية الحاج حناوي، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد سعد، وهو رجل في السبعينات من عمره، ذو شعر أبيض كثيف، وصاحب محل تصليح سيارات، وهي ذات الشخصية التي قدمها محمد سعد من قبل في فيلم كركر، والذي عُرض عام 2007، وخلال أحداث العمل يتعرض لعدة مواقف وأزمات، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل الحاج إكسلانس



وهو بطولة محمد سعد، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، ويزو، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، نهى لطفي.