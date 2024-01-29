نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات وأنشطة بالمكتبة المتنقلة في المشروع الثقافي بالإسكان البديل بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لقاء توعويا بعنوان "إعادة تدوير المخلفات المنزلية" بمدرسة الشهيد محمد محمود حربي الإعدادية للبنات، بمدينة بشاير الخير "٣-٥" بمحافظة الإسكندرية، ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، المنفذ في إطار خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

الفرق بين مفهوم إعادة التدوير وإعادة الاستخدام

تحدثت خلال اللقاء د. إيمان السعيد عن أنواع المخلفات المنزلية، والفرق بين مفهوم إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من المخلفات غير الضارة فيما يفيد من خلال إعادة تدويرها كالزجاجات البلاستيكية والورق والزيوت وغيرها.

التخلص من المخلفات المنزلية الضارة

وأكدت في حديثها ضرورة التخلص من المخلفات المنزلية الضارة بطريقة آمنة كالمصابيح الكهربائية والبطاريات وغيرها لما لها من ضرر كبير على البيئة وصحة الإنسان.

مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير

واستمرارًا لمشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير، والمنفذة فعاليته خلال العام الدراسي الحالي، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ومديرية التربية والتعليم، نظم فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان عددًا من الفعاليات الثقافية منها ورشة حكي ناقشت خلالها منى طه أخصائي المكتبات، قصة بعنوان "العقل السليم في الجسم السليم " أعقبها مناقشة كتاب "الإنترنت" لتعريف الأطفال بكيفية الاستخدام الأمثل لمحركات البحث، وكذلك استخدام الإنترنت في الترجمة وإنشاء بريد الكتروني، تلى ذلك مسابقة ثقافية وتوزيع عدد من إصدارات الهيئة على الفائزين بإشراف عبير عمرو.

واختتمت الفعاليات المقدمة ضمن أنشطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بفقرة قراءة واطلاع على الكتب والمجلات الموجودة بالمكتبة، بحضور كل من إبراهيم محمد مدير الموهوبين بإدارة غرب التعليمية، وسماح غريب مدير المدرسة.

فعاليات المشروع الثقافي بالإسكان البديل تنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي استمرارًا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.