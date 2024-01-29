نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صنع شهرته بعيد عن الضجيج.. ماجدة خير الله تشيد بـ تامر عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الناقدة ماجدة خير الله بأغاني النجم تامر عاشور، خلال الفترة الأخيرة، وأشارت أنها تحولت من مرحلة الاستماع العشوائي لأغانيه إلى مرحلة البحث عن كل جديد له، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ماذا قالت ماجدة خير الله عن تامر عاشور؟

كتبت ماجدة خير الله منشورًا قالت فيه: "كنت بسمع تامر عاشور بشكل عشوائي من حين لآخر، لكن بقالي فترة بسمعه معظم الوقت وأبحث عن أغانيه وحفلاته، وهو فنان صنع شهرته دون صخب ولا ضجيج، وأتمنى أن يظل مهتمًا فقط بما يقدمه للناس، فهو يتمتع بصوت جميل مليء بالإحساس".



نصيحة ورسالة قوية من ماجدة خير الله لتامر عاشور



ووجهت له رسالة قوية قائلة:"أرجو ألا ينزلق للظهور في البرامج السخيفة التي تعتمد على النميمة والألاعيب التي لا تقدم ولا تؤخر، وأنا ممن لا أنتظر أن أعرف شيئا عن حياته الشخصية، ولكن أنتظر أخبار أعماله الفنية القادمة".

تفاصيل الحوار الغنائي بين أنغام وتامر عاشور



وفي سياق آخر، شهد حفل الحوار الغنائي لصوت مصر أنغام والنجم تامر عاشور والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات نجاحًا كبيرًا وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وافتتحت أنغام الجزء الأول من حفل الحوار الغنائي حيث صعدت على خشبة المسرح بكامل أناقتها مرتدية فستانا بلون ال "روز" من تصميم طونى ورد وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب مع تقديمها لأغنية " حالة خاصة" التى عادة ما تهديها لجمهورها كتحية منها لحفاوة الإستقبال.



آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعماله أغنية "هيجيلي موجوع من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري،مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.

كلمات أغنيةهيجيلي موجوع



هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه ‎هيجيلي بالخوفباين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلامماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة... ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش”.