السيرك القومي يتألق في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل السيرك القومي تحت رئاسة

الفنان القدير احمد الشافعي رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية تألقه بمعرض الكتاب في دورته 55، والذي بدأ الأربعاء 24 يناير ويستمر حتى يوم 6 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين.

قدم السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه مدير عام السيرك أجمل وأروع فقراته الممتعة وسط حضور جماهيري كبير من المصريين والأجانب وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والنقاد ومحبى وعشاق السيرك القومي وعدد كبير من الأجانب، وأعرب الجميع عن سعادتهم بمشاهدة هذا العرض الذي عاد بنا إلى زمن الفن الجميل.

فقرات السيرك القومي بمعرض الكتاب

ومن الفقرات الممتعة التي قدمها السيرك القومي في برنامجه طوال فترة عروض بمعرض الكتاب: "الخناحر ،،الساحر،التوازن، الديابلو، سنتريك ع، الانتيبول الكاوتشوك، والمطبخ الصينى، المهرجين، الجنجلير" وغيرها من الفقرات الممتعة للسيرك القومي.

الجمهور يقدم باقة ورد للسيرك القومي

وفي نهاية الحفل قدم الجمهور باقة ورد تقديرًا للسيرك القومى على العرض الرائع الذى أبهر الجمهور في هذا العروس الثقافي الكبير الذي تنظمه وزارة الثقافة.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشارك في معرض الكتاب



يذكر أن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشارك في معرض الكتاب الدورة 55 بفرق البيت وفرقة أنغام الشباب فريق شباب لايف تيم والسيرك القومي.