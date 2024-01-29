نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين غرق وسرقة.. أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت منصة watch it مساء أمس الأحد 28 يناير، الحلقة الثالثة من مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر، الذي يعرض عبر منصتها قبل العرض التلفزيوني بـ 24 ساعة.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "حدوتة منسية" عمل “سعاد” سوسن بدر في صغرها كخادمة في منزل زوجين أجانب، وأنها كانت تعمل في نفس المنزل مع "خيرت "أحمد فهيم، واعترفت عليه بأنه من سرق العقد من الفيلا ليتم القبض عليه رغم أنه لم يسرق العقد وإنما سرق سلسلة ذهب.

وكانت قد شهدت الحلقة الثانية ظهور "نوح" محمود حجازي بعدما انقذه شخصين من الغرق وأخذوه معهم إلى المينا في دمياط، وعندما يفيق يؤكد بأنه كان يستعد ليهاجر ويعمل في الخارج، فيساعده الحاج صلاح في إيجاد عمل في مصنع حلويات يمتلكة الحاج حلمى.



يلتقي “يوسف” طارق صبري بـ هند التي يخون زوجته معها، وتطلب منه الزواج وأنها ستطلق من زوجها وهو يترك زوجته “ريناد” نانسي صلاح ويتزوجا، ولكن يوسف يرفض ويرى أن علاقتهم بهذا الشكل هي المناسبة لهم دون زواج، وفى إتجاه آخر يكتشف هاشم بأن سعاد باعت المصنع واتصل باخوته للاجتماع سويًا.

قصة مسلسل حدوتة منسية



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، وتجسد سوسن بدر شخصية صاحبة مصنع رخام، كما تظهر متزوجة من محمود حافظ خلال الأحداث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية



مسلسل حدوتة منسية يشارك في بطولته بجانب سوسن بدر، كل من عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي،محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد.