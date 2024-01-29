تفاصيل حفل "100 سنة غنا" لعلي الحجار

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أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا على أولى حفلات "100 سنة غنا " للفنان علي الحجار الذي يعد بمثابة مشروع ضخم لإحياء تراث كبار العمالقة، ومن المقرر إقامته بالتعاون مع وزارة الثقافة، برئاسة د.خالد داغر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير المقبل على خشبة المسرح الكبير، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي هشام جبر.



برامج وتفاصيل حفل 100 سنة غنا

طرحت إدارة الأوبرا، التذاكر الخاصة بحفل 100 سنة غنا، على موقع تذكرتي، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1300 جنيه، أما الفئة الثالثة بمبلغ 1000 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 750 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفل، لافتة كامل العدد، خاصةً أن نفذت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها.

ومن المقرر أن يشدو النجم علي الحجار بباقة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بتوزيعات اوركسترالية جديدة صنعها الموسيقار هشام جبر، مع الاحتفاظ باللالحان الأصلية للأعمال منها "اسمح وقولي، لا مش أنا ال ابكي، يا اللي هجرت الروح، من قد ايه كنا هنا"، والاحتفالية تتضمن استعراض مسرحي مميز من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عصام السيد.



يحتفل النجم علي الحجار، بأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من خلال تقديم أغنياته بتوزيعات حديثة تناسب مع العصر الحالي، مع الحفاظ التام على اللحن الأصلي.



يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وينقسم إلى فاصلين، إذ يحيي الفاصل الأول نخبة من نجوم الأوبرا وهم الفنان أحمد عفت، والفنانة نهاد فتحي، والفنانة أسماء كمال، بالاشتراك مع الفنان ميدو عادل، الذي سيكون بمثابة مفاجأة للحاضرين.

آخر أعمال الفنان على الحجار



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار كانت أغنية “ من فوقنا من سابع سماء” والذي حازت على إعجاب الجماهير.

كلمات أغنية “من فوقنا من سابع سماء” كالآتي:



"الأرض أرض علمها حر واسمها فلسطين، الله يعينكم على الطريق والنصر جاي أكيد، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين".