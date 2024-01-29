نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 16 فنانًا.. قصور الثقافة تطلق غدًا ملتقى "مراسم دندرة" الأول للرسم والتصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدًا الثلاثاء، فعاليات ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير، بمحافظة قنا، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر حتى 9 فبراير المقبل.

أبرز المشاركين

القومسيير العام للملتقى الفنان أ.د. أحمد سليم، ويشارك به 16 فنانا هم: أماني زهران، ميرفت شاذلي، محمد دسوقي، أنيس الزغبي، أحمد الشامي، مرقص فارس، فارس أحمد، أحمد دندراوي، عماد أبو زيد، رضا فضل، خالد عمار، صابر طه، نهلة رضا، سها حسن يوسف، فاطمة عزت، ولاء فرج.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة قنا، وسيتم إقامة معرض فني نتاج الملتقى بالقاهرة يضم أعمال الفنانين المشاركين كافة خلال الفترة المقبلة.

ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير

يأتي ملتقى مراسم دندرة الأول في إطار تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة قنا التي تشتهر بالمعابد التاريخية وتنوع المعالم الأثرية سواء القبطية أو الإسلامية، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر من خلال اختيار بيئات مصرية متنوعة، واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة لإنتاج أعمال فنية تتسم بالأصالة وتعبر عن ثراء البيئات المصرية.