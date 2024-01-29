نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسلسل "أمير العوامري" لـ هاني سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان هاني سلامة، عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “أمير العوامري”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024.

وقال هاني سلامة خلال لقاءه مع برنامج "عرب وود "أن المسلسل يناقش الصراعات بين رجال الأعمال،وذلك في إطار اجتماعي، وهو ليس مسلسل صعيدي،مضيفًا: هناك خطوط رومانسية وصراعات بين الشركات والإخوات.

الفنان هاني سلامة

أحداث مسلسل أمير العوامري

وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، وتنشأ قصة حب بين الأمير الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.

قصة مسلسل أمير العوامري

ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري.

آخر أعمال هاني سلامة

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل الذنب الذي انتهى من تصويره مؤخرا مع عدد كبير من النجوم، وتدور أحداثه في 10 حلقات، ويشارك فيه كل من درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

ويعد مسلسل ملف سري الذي عرض في رمضان 2022، آخر أعمال الفنان هاني سلامة بعد غيابه عن الماراثون الرمضاني الماضي، وضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنان ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، محسن محي الدين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، دنيا عبد العزيز، مادلين طبر، نضال الشافعي، دينا، علاء مرسي، مهند حسني، رحمة حسن، لبنى ونس، نور محمود، عمر زكريا فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.