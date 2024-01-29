تفاصيل حفل ذكرى ميلاد فنان الكاريكاتير الرائد صاروخان بالمسرح الصغير

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن استراتيجية الثقافة المصرية للاحتفاء بايقونات الإبداع احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بذكرى ميلاد فنان الكاريكاتير الرائد صاروخان حيث أقيم صالون ثقافي بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري وجمعية القاهرة الخيرية الأرمينية وأسرة صاروخان بحضور الباحث والكاتب عبد الله الصاوي، الدكتور جورج نوبار، سيلفيا ناردين حفيدة صاروخان وذلك مساء أمس الأحد 28 يناير بالمسرح الصغير.

فقرات فنية ومعرض للوحات صاروخان الكاريكاتيرية

وتخلله فقرات فنية لكورال دزيادزان وفرقة الفولكلور الأرمني زانكيزو، كما يصاحبه معرض للوحات صاروخان الكاريكاتيرية.

نبذة عن صاروخان

يذكر أن صاروخان فنان مصرى أرمني ويعد أحد أهم رواد الكاريكاتير في العصر الحديث، عبر بلوحاته عن معاناة الاحتلال الانجليزي من خلال تجسيد شخصيته الكاريكاتيرية الشهيرة المصري افندي، نشرت أعماله بالكثير من الإصدارات الصحفية الهامة.

عازفة الهارب على المسرح الصغير

يذكر أن عازفة الهارب الدكتورة منال محيي الدين، قدمت أمسية موسيقية على المسرح الصغير بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم "فلوت"، تسفيتلينا كريستيفا، دينا خودزهامبيردبيفا "فيولينه"، عبد الرحمن الوردانى “فيولا” وعلاء عبد الله "تشيللو".

وتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي وضعها كبار المؤلفين منهم ولفجانج أماديوس موتسارت وفرانسو ادريان بوالديو وغيرهم.

يذكر أن منال محيي الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار وحصلت علي البكالوريوس بتقدير امتياز ثم حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، كانت أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى استطاعت بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم، كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.