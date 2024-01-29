تفاصيل شخصية عماد رشاد في مسلسل "الوصفة السحرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان عماد رشاد، حاليًا في مسلسل "الوصفة السحرية" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل به 2024، ويجسد خلال الأحداث دور والد الفنانة شيري عادل.

وأعرب عماد رشاد في بيان صحفي له عن سعادته الكبيرة بمشاركته في المسلسل، فهو يسلط الضوء على قضية مهمة في المجتمع، لافتًا إلى أنه كان يشعر بأن “شيري” ابنته في الحقيقة، متمنيًا أن العمل ينال إعجاب الجمهور.



طاقم عمل مسلسل “الوصفة السحرية”



يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.



أحداث مسلسل “الوصفة السحرية”



تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" حول العلاقات الزوجية والمشاكل التي تواجة المقبلين على الزواج وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات الذين يقطنوا داخل كومبوند سكنى، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند اللاتى يقرأن الكتاب وسط اعجاب كبير منهم ومحاولة لتنفيذ ما بداخل الكتاب وذلك في اطار اجتماعي مشوق.

آخر أعمال عماد رشاد

يذكر أن آخر أعمال عماد رشاد هو مسلسل "زينهم" الذي نال على إعجاب عدد كبير من الجمهور فور عرض أولى حلقاته، والذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الرقمية، ليتصدر بذلك منصة Watch it ويحتل المركز الأول ضمن الأكثر رواجًا ومشاهدة وأصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



قصة مسلسل “زينهم”



مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادً على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.