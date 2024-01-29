نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. أحلام تتعرض للسرقة في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة الإماراتية لسرقة حقائب تحتوى على ما يقرب من 100 ألف يورو من الملابس، وذلك أثناء تواجدها في باريس لحضور أسبوع الموضة.



ووقعت عملية السرقة ظهر يوم الجمعة في مكان إقامتها بالدائرة السادسة عشرة في منطقة باسي على الضفة المقابلة لبرج إيفل، وكانت المغنية التي اعتادت على الإقامة هناك، على وشك المغادرة وأخذت أمتعتها إلى الطابق السفلي، واختفت عنها لمدة قصيرة، لتعود وتجد حقائبها مختفية.

تفاصيل تعرض أحلام للسرقة سابقًا

وهذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها أحلام بشكوى للسرقة في باريس، ففي عام 2016، أبلغت عن سرقة ساعة رولكس بقيمة 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة، بينما كانت تجلس على الشرفة في مطعم Chez Francis، المطعم المطل على برج إيفل، في ساحة ألما، وكانت قد وضعت حقيبتها بجانبها، نادمة على اختفاء ساعتها والحجر الكريم.

آخر أعمال الفنانة أحلام

وكانت آخر أعمال الفنانة أحلام أغنية “السيدة الأولى”، والأغنية من ألحان الموسيقار الكبير طلال وكلمات الشاعر الكبير عبد الله بوراس رحمه الله، وتوزيع الموزع الكبير عصام الشرايطي، ومكس جاسم محمد، إشراف عام على عبد الرحمن العثمان.



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي: “أحب الحُب على أصوله، وأعيش الصدق وأقوله، وأنا بكامل قوى قلبي، وعن إحساسي مسئولة، ولاحظ يوم لاحظتك حبيتك ونصبتك ملك والشوق مملكتك وأنا السيدة الأولى”.

