نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. أحمد العوضي يقع في ورطة بمسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حق عرب"، يتورط خلال الأحداث في قضية قتل، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال حق عرب



مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، دنيا منصور، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر ومن تأليف محمود حمدان وإخراج أسماعيل فاروق.



آخر أعمال أحمد العوضي السينمائية

يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي فيلم الإسكندراني، إخراج خالد يوسف والذي يعود إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، منذ أن عُرض له فيلم كارما في 2018، والعمل من تأليفه وإخراجه، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري،وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



آخر أعمال أحمد العوضي الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان العوضي شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشاركه البطولة ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، إيمان السيد، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ضياء عبدالخالق، تيسير عبدالعزيز، تامر نبيل، تامر مجدي، أيسل رمزي.

ودارت أحداث العمل في إطار شعبي، حول ياسمين عبدالعزيز التي قدمت دور مهرة أبو الليل وهي فتاة شعبية تسكن في حي شبرا، وظهر أحمد غزي وآيسل رمزي كـ شقيقيها في العمل، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.