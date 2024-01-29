نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. نجوم "ليلة العيد" في ضيافة لميس الحديدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة ON، نجوم فيلم "ليلة العيد"، وذلك يوم غد الثلاثاء.

ضيوف ليلة العيد في برنامج كلمة أخيرة

تحل كل من يسرا وهنادي مهنا وعبير صبري ونجلاء بدر وسيد رجب وأحمد خالد صالح، وكذلك المخرج سامح عبدالعزيز، ضيوفًا على الحلقة في حديث خاص عن الفيلم وكواليس العمل، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

موعد برنامج كلمة أخيرة

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

أحداث فيلم ليلة العيد

فيلم “ليلة العيد” تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

نجوم فيلم ليلة العيد

فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.