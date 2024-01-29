انت الأن تتابع خبر تنبؤات ليلى عبد اللطيف لأطباء التجميل تحققت في وجه ريهام سعيد.. ايه الحكاية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -أثارت خبيرة الأبراج والتوقعات ليلى عبد اللطيف حالة من الجدل الكبير، وذلك من بعد توقعها تعرض أطباء تجميل مزيفين لبعض الفضائح، وهذا هو ما قد حدث بالفعل مع الإعلامية ريهام سعيد، التي قد وجهت الاتهامات لأحد أطباء التجميل، بقيامه بتشويه وجهها أثناء إجراءه لها عملية جراحية فاشلة، وهذا هو ما قد جعل الكثيرون يربطون ما حدث مع توقعات خبيرة الأبراج وأطباء التجميل.
تنبؤات ليلى عبد اللطيف
- شهدت الساعات القليلة الماضية اتهام الإعلامية ريهام سعيد لأحد أطباء التجميل بتشويه وجهها، مما جعل الكثير من الأشخاص يربطون هذا بتوقعات ليلى خبيرة الأبراج والتوقعات ليلى عبد اللطيف السابقة عن أطباء التجميل المزيفين.انتشر مقطع فيديو لخبيرة التوقعات والأبراج أثناء لقائها مع الإعلامي نيشان في حلقة رأس السنة، وقد توقعات خلال الفيديو عن تعرض أطباء التجميل لبعض الفضائح، والسبب وراء ذلك يرجع لبعض الأخطاء الطبية، فقد قالت بالفيديو: “بعض الفضائح ستطال بعض أطباء التجميل المزيفين، وسنرى عيادات ومستشفيات التجميل تقفل بالشمع الأحمر، بسبب التراخيص المزورة، وسيرتكب بعض أطباء التجميل أخطاء طبية خطيرة ومؤذية، جراء الجرعات والحقن الخاطئة، خصوصًا في لبنان وبعض الدول العربية”.
- وهذا هو ما قد آثار حالة كبيرة من الجدل، فبدأ الكثيرون يبحثون عن حقيقة الأمر، كما تسأل الكثيرون قائلون: “هل تحققت النبوءة بالفعل”، وأصبح الأمر مخيف جدًا للبعض، مما جعلهم يتراجعون عن فكرة الذهاب لأطباء التجميل.