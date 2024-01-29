انت الأن تتابع خبر تنبؤات ليلى عبد اللطيف لأطباء التجميل تحققت في وجه ريهام سعيد.. ايه الحكاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أثارت خبيرة الأبراج والتوقعات ليلى عبد اللطيف حالة من الجدل الكبير، وذلك من بعد توقعها تعرض أطباء تجميل مزيفين لبعض الفضائح، وهذا هو ما قد حدث بالفعل مع الإعلامية ريهام سعيد، التي قد وجهت الاتهامات لأحد أطباء التجميل، بقيامه بتشويه وجهها أثناء إجراءه لها عملية جراحية فاشلة، وهذا هو ما قد جعل الكثيرون يربطون ما حدث مع توقعات خبيرة الأبراج وأطباء التجميل.

تنبؤات ليلى عبد اللطيف