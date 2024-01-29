انت الأن تتابع خبر صدمة بشأن سعر فستان درة الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلقت سعر فستان درة حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الاثنين الموافق 29يناير الجاري، بشأن أحدث ظهور لها.

ونشرت درة مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام، حيث ظهرت ترتدي فستان أبيض طويل وشفاه من أعلي ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها

أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت درة على مكياج هادئ وبسيط مناسب لاطلالاتها حيث استخدمت الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها مع ترك شعرها الأسود القصير منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وحول سعر فستان درة فبلغ حوالي 200 ألف جنيه مصري، وتشارك في مسلسل “الذنب” بطولة: هاني سلامة، درة، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.