انت الأن تتابع خبر اتفرج .. ظهور مثير وغير متوقع لـ"بنت هيفاء وهبي" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، بشأن أحدث ظهور لها.

ونشرت زينب فياض مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام، حيث ظهرت ترتدي بلوزة أوف شولدر من اللون البينك والمكشوفة من منطقة الصدر وبنطال جيز وهي تجلس على كسي بموقع تصوير

إطلالة زينب فياض

أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت ابنه هيفاء وهبي على مكياج هادئ وبسيط مناسب لاطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت باسدال شعرها علي كتفيها، بالإضافة إلي أنها استخدمت العديد من الوضعيات المختلفة أثناء تصوريها معلقة ودي امسي عليكم بس سمعت انكم تاكلون الحلوين.

ويشار أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمودحافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد