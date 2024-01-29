نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. أحمد العوضي يحاول أن يثبت براءته في حق عرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد "حق عرب" والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي درامي ويحاول العوضي خلال الأحداث إثبات براءته من جريمة قتل.

وفي سياق آخر تعرض العوضي الأيام الماضية وخلال تصوير العمل لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وقد تصدر التريند بسبب هذه الحادثة وتحسنت حالته الصحية وخرج بعد ذلك.

تفاصيل مسلسل "حق عرب":

ومسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، دنيا منصور، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر ومن تأليف محمود حمدان وإخراج أسماعيل فاروق.

آخر أعمال أحمد العوضي الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان العوضي شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشاركه البطولة ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، إيمان السيد، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ضياء عبدالخالق، تيسير عبدالعزيز، تامر نبيل، تامر مجدي، أيسل رمزي.

ودارت أحداث العمل في إطار شعبي، حول ياسمين عبدالعزيز التي قدمت دور مهرة أبو الليل وهي فتاة شعبية تسكن في حي شبرا، وظهر أحمد غزي وآيسل رمزي كـ شقيقيها في العمل، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أعمال أحمد العوضي الحالية:

وجدير بالذكر أن يعرض حاليًا لأحمد العوضي في دور العرض السينمائية فيلم "الإسكندراني"، ويحقق العمل نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

حول شاب اضطر أن يغادر بلده بحكم ظروف تعرض لها، وبعد سنوات من الغياب يكرر العودة والانتقام من كل من كان سبب أن يغادر.

ويشارك فى بطولته أحمد العوضي، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف. إخراج خالد يوسف وتأليف أسامة أنور عكاشة.