نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبلبة: عشت مع الزعيم أكتر ما عشت مع أهلي وكنت أرى "ضد الحكومة" به جرأة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت لبلبة خلال لقائها ببرنامج يلا نحكي، الذي تقدمه جومانا بو عيد، على قناة LBC اللبنانية، عن علاقتها القوية بالزعيم عادل إمام، كما كشفت كواليس عدد من أعمالها الفنية منها فيلم ضد الحكومة الذي شاركت في بطولته مع أحمد زكي.

علاقة لبلبة بـ عادل إمام

وقالت لبلبة: بكيت وقت تكريم عادل إمام في حفل Joy Awards، لأن إدارة المهرجان عرضوا مقتطفات من أعماله، ورأينا قدرات الأستاذ عادل في استخدام عينيه بالتمثيل حيث يمكنه أن يضحك أو يبكي المشاهد وهو فعلًا زعيم الفن وحبيبنا، وعادل إمام ياخد قلبي ولما بشوفه ببقى حاسة إني شايفة الفن كله.

لبلبة: عشت مع الزعيم أكتر ما عشت مع أهلي

وواصلت: أنا وعادل إمام عشرة طويلة وقدمنا مسلسلين سويًا هما صاحب السعادة ومأمون وشركاه، وأنا اعتبر كل مسلسل فيهم 5 أفلام، لأننا نعمل لمدة 7 شهور، وكل يوم نجلس ونأكل ونفكر ونعمل سويًا، وأنا عاشرت العديد من السينمائيين ولكن عشت مع الزعيم أكتر ما عشت مع أهلي.. العشرة بيني وبين عادل إمام كبيرة وبحس بيه وبعينيه وإمتى هيقول إيه، ولا يمكن أبوظ له إفيه، وهو يعلم قدر محبتي الكبيرة له وخوفي عليه، ويمكنني معرفة إن كان سعيدًا أو حزينًا من طريقة مشيه في الاستوديو.

كواليس فيلم ضد الحكومة لـ أحمد زكي ولبلبة

أضافت لبلبة: فيلم ضد الحكومة كان انطلاقة فنية مميزة لي مع أحمد زكي والمخرج عاطف الطيب، ومن حسن حظي أن عاطف كان يحب تقديم النجوم في أدوار مختلفة عنهم، وذلك ما حدث معي، حيث قابلني في مهرجان كان وقتها ولم نكن نعرف بعضنا جيدًا، واستمر في النظر إلى بالتركيز.. بعد تقابلنا بشهرين هاتفني المنتج سعد شنب وأخبرني أن عاطف الطيب رشحني لدور في فيلم مع أحمد زكي، وعندما قرأت الدور تخوفت وكنت أرى به جرأة كبيرة، كما أن أحمد زكي كان يرفض مشاركتي معه في هذا الدور بالبداية، وقال وقتها: على عيني وعلى راسي لبلبة بس هتعمل الدور ده ؟، ولكن عاطف الطيب أكد له أنني سأتمكن من تقديم الدور وراهن علي.

أعمال فنية جمعت لبلبة وعادل امام

وكان من أبرز الأعمال الفنية التي تعاونت فيها لبلبة مع الزعيم عادل إمام، فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، المغامرون حول العالم، عصابة حمادة وتوتو، عريس من جهة أمنية، حسن ومرقص، برج العذراء، شيء من الحب، 24 ساعة حب، المهم الحب، خلي بالك من جيرانك، احترس من الخط.