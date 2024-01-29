نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 فبراير المقبل.. عرض فيلم كاملة على نتفلكيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفنانة إنجي المقدم فيلم تحت اسم "كاملة"، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام.

موعد عرض فيلم كاملة

يبدأ عرض فيلم كاملة على منصة نتفليكس يوم 22 فبراير المقبل، وذلك بعد عرضه في عدد من المهرجانات داخل مصر وخارجها.

قصة فيلم كاملة

وتجسد إنجي المقدم خلال أحداث الفيلم، شخصية فتاة تدعى كاملة، وتعمل طبيبة نفسية، ولكنها تمر بعدد من الأزمات مثل نظرة المجتمع لها لتجاوزها سن الأربعين دون زواج، ويناقش الفيلم عدد من القضايا مثل التحرش والعذرية وختان الإناث، وما النتيجة التي تعود على الفتيات اللاتي يمرون بهذه المشكلات.

أبطال فيلم كاملة

ويشارك في بطولة فيلم كاملة عدد من النجوم أبرزهم إنجي المقدم، سلوي عثمان، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام.

أحدث أعمال إنجي المقدم

ومن ناحية أخرى، عرض لـ إنجي المقدم مؤخرا في السينمات، فيلم 11:11، بطولة إياد نصار، غادة عادل، عمر الشناوي، محمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، هند عبدالحليم، ومن تأليف ياسر عبدالباسط، كريم أبو زيد، اعتذرت إنجي خلال الفترة الماضية على المشاركة في مسلسل صلة رحم، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويشارك في بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

اخر اعمال إنجي المقدم

والجدير بالذكر ان اخر اعمال إنجي المقدم هو مسلسل راجعين يا هوى، الذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي 2022، بطولة خالد النبوي، كل من نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، ونور خالد النبوي، وعدد آخر من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى، وظهرت إنجي ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل حرب، في رمضان الماضي 2023، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، محمود البزاوي، سارة الشامي والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعيد عبدالغني، سماء إبراهيم، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.